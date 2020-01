Coronavirus: Zingaretti, riunione in Prefettura per massimo coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione in Prefettura tra Regione Lazio, Roma Capitale, le Forze dell'ordine, le Asl e l'Istituto Spallanzani è servita "per il massimo del coordinamento possibile, affinché il sistema funzioni al meglio e tutti sappiano cosa si stia facendo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine della tavolo in Prefettura, sulla vicenda coronavirus. "Ieri l'assessore D'Amato si è attivato con la Prefettura: appena è stato individuato il caso si è interventi per riportare il pullman dei turisti sotto la vigilanza sanitaria - ha spiegato Zingaretti - Questo è possibile grazie a una collaborazione straordinaria far tutti i livelli".(Rer)