Violenza donne: Bonetti, aprire quella porta per salvare la vita

- La possibilità per le donne vittime di violenza domestica è quella di "aprire la porta per salvare la propria vita e quella dei figli". Questo l'appello lanciato dal ministro per le Pari opportunità, Elena Bonetti da Rai Radio1 al programma "In Viva voce". "Non sono sole. C'è una comunità che le sa accogliere. C'è il numero 1522 a cui telefonare e attraverso questo noi le potremo aiutare. Uscire da quella porta a volte fa paura perché si pensa di essere sole. Ebbene, aprendo quella porta potranno salvare la loro vita e quella dei loro figli", ha detto Bonetti. "Siamo chiamati - ha aggiunto - a mettere in campo le azioni necessarie per creare percorsi di punizione e per creare percorsi di presa in carico della denuncia, ma ancora di più dobbiamo valorizzare la rete, che già esiste, importante e positiva dei centri antiviolenza e delle case rifugio". "Abbiamo introdotto - conclude il ministro Bonetti - un progetto nuovo di micro credito di libertà per aiutare le donne vittime di violenza ad uscire, ma adesso siamo impegnati, per il nuovo anno, sia a prevedere l'erogazione dei fondi alle regioni, sia ad attivare il nuovo bando rivolto a progetti di prevenzione del fenomeno della violenza sia a livello fattivo che di processo culturale e sociale e poi di sostegno a progetti di contrasto". (Rin)