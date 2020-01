Lombardia: accordo definitivo per trasferimento e reindustrializzazione impianti Roncadelle (Bs)

- "Sono molto felice di essere qui a testimoniare una storia di grande successo costruita e fortemente voluta da Regione Lombardia insieme ad altri protagonisti, in primis l'Associazione industriale bresciana. Da parte mia c'è soprattutto l'orgoglio per il ruolo fondamentale che la Regione ha svolto in questo percorso con l'obiettivo di tutelare i lavoratori". Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli, arrivando oggi a Brescia, per la presentazione dell'accordo definitivo per il trasferimento e la reindustrializzazione degli impianti produttivi di Roncadelle (Brescia) dalla Medtronic-Invatec alla Business Creation Investments (BCI). "Un particolare ringraziamento va da parte mia e di tutta la Regione - ha aggiunto l'assessore Rizzoli - alla tenacia dei lavoratori, alla responsabilità sociale dell'azienda, al paziente e meticoloso lavoro di Vertus, soggetto incaricato del progetto di reindustrializzazione, e all'investitore che ha creduto nel territorio bresciano". "Oggi - ha quindi aggiunto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, presente all'iniziativa - raggiungiamo un importante traguardo voluto con grande determinazione da Regione Lombardia e da tutti i protagonisti. Il processo di reindustrializzazione del sito Medtronic-Invatec segna un nuovo inizio. L'operazione si è concretizzata con un progetto strutturato e solido che ha visto la Regione grande protagonista anche grazie al lavoro sinergico che svolto con il Governo, con l'Associazione industriale bresciana, le altre istituzioni del territorio e le rappresentanze sindacali. Il lavoro di squadra è sempre quello vincente soprattutto di fronte a sfide complesse. Questi esempi potrebbero essere replicati là dove ci siano situazione di riconversione industriale, puntando, come in questo caso sull'innovazione che è la vera chiave di volta". Alla presentazione erano presenti Stefano Patuanelli (ministro dello Sviluppo economico), Giuseppe Pasini (presidente Associazione industriali bresciana), Damiano Spada (sindaco di Roncadelle), Michele Perrino (presidente e amministratore delegato Medtronic Italia), Gerry Van der Sluys (Ceo BCI) e Alessandro Ielo (managing partner Vertus srl).(com)