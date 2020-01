Qurinale: Giro (FI), consiglio a Meloni di evitare forzature su elezione prossimo presidente

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, eviti "forzature" in merito all'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. "Ho grande stima per Giorgia Meloni - dichiara -. Ne ammiro il coraggio, la tenacia e anche la cura con cui affronta i temi dell'agenda politica. Per questo le consiglio di evitare forzature sul tema dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica, anche perché l'esperienza ci ha insegnato che non sono le maggioranze politiche in Parlamento a scegliere l'inquilino del Quirinale, quanto piuttosto logiche che si costruiscono pazientemente e in modo talvolta originale e direi indovinato". "Fratelli d'Italia - prosegue Giro - come tutti i gruppi parlamentari oggi rappresentati nelle due assemblee parlamentari, hanno al loro interno donne e uomini che a mio avviso possiedono la legittimità per scegliere bene. Le elezioni anticipate - conclude - noi le chiediamo per ben altri motivi, uno su tutti l'incapacità del governo di risolvere i problemi del lavoro e dello sviluppo, come dimostrano anche oggi i dati dell Istat". (Com)