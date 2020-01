Honduras: nuova carovana migranti partita in direzione degli Stati Uniti (2)

- Commentando la partenza della prima carovana dall'Honduras, il nuovo presidente del Guatemala Alejandro Giammattei aveva dichiarato che avrebbe consentito ai migranti il transito sul territorio guatemalteco, ma ha avvertito che le autorità messicane non avrebbero fatto lo stesso. Il governo messicano “farà tutto ciò che è in suo potere per impedire che passino”, aveva avvertito. Lo scorso luglio Guatemala e Stati Uniti hanno firmato un accordo in materia di asilo. Si tratta del cosiddetto accordo di "terzo paese sicuro" che obbliga i migranti, in maggioranza salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per andare verso nord, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. L'accordo mirava a limitare le domande di asilo statunitensi provenienti dall'America centrale. (segue) (Mec)