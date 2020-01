Honduras: nuova carovana migranti partita in direzione degli Stati Uniti (3)

- Il testo, firmato dall'ex presidente Jimmy Morales, è però stato da sempre criticato da nuovo governo guatemalteco. “Non conosciamo tutto l’accordo di asilo siglato dal governo di Jimmy Morales con gli Stati Uniti, però se è come crediamo che sia, bisognerà fare una modifica”, ha detto Giammattei alla vigilia del suo insediamento in un’intervista rilasciata a “France24”, criticando il governo precedente per la “poca comunicazione”. In particolare, ha detto Giammattei, è importante discutere con gli Stati Uniti “la quantità di persone in ingresso, chi si assumerà le spese di gestione e per quanto tempo queste persone resteranno in Guatemala”. (segue) (Mec)