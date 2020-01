Campania: Ciarambino e Saiello (M5s), grazie a noi assunti 669 Lsu

- "Quella combattuta al fianco degli Lsu della Campania è stata una delle più importanti battaglie che abbiamo portato a avanti in questi cinque anni in Consiglio regionale. Oggi, grazie al nostro Governo e dopo aver messo De Luca e la sua giunta alle corde, con ordini del giorno fatti approvare in aula, interrogazioni scritte e orali e ogni strumento istituzionale utile a dare voce a lavoratori sfruttati per vent'anni senza ricevere in cambio neppure uno straccio di speranza, abbiamo finalmente ottenuto la più bella delle vittorie. Grazie a un contributo statale pari a 9.296 euro per ogni lavoratore, a valere sul fondo sociale per l'occupazione, De Luca non ha avuto più alcun alibi e, con tanto di delibera di giunta, partiranno i percorsi di stabilizzazione per i 669 lavoratori socialmente utili della Campania". Lo hanno annunciato il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino e il consigliere regionale M5S Gennaro Saiello. Che hanno aggiunto: "Per 20 anni queste persone, con la falsa promessa di un'assunzione, sono state utilizzate come merce di scambio elettorale. Grazie al nostro impegno e a un governo vicino ai bisogni dei lavoratori, abbiamo tracciato il percorso normativo per superare ogni vincolo esistente e stanziato le risorse idonee ad avviare la concreta stabilizzazione presso gli enti locali, mettendo fine all'attesa di centinaia di famiglie". "Ennesima vittoria - hanno concluso Ciarambino e Saiello - di un governo e di un gruppo regionale che, a suon di provvedimenti, stanno restituendo decoro e dignità alla nostra gente e al concetto di politica". (Ren)