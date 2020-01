Libia: Guerini, presenza di attori esterni rende più difficile soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è preoccupata dalle presenza di attori esterni nella crisi in Libia, in quanto è un elemento che aumenta il livello di conflittualità e rende più difficile l’attuazione dei risultati della conferenza di Berlino. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nella conferenza stampa congiunta oggi al Pentagono con il segretario di Stato Usa alla Difesa, Mark T. Esper. Il titolare del dicastero della Difesa ha spiegato di aver discusso a lungo di Libia durante l’incontro con Esper. “Siamo preoccupati per la presenza di attori esterni”, ha rimarcato Guerini, evidenziando che ciò sta rendendo più difficile l’attuazione di una soluzione politica. (Pav)