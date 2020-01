Serbia: Vucic, con Borrell discussi termini processo adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha chiesto all'Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che in futuro Bruxelles prenda in considerazione "altre soluzioni" per l'ingresso di nuovi paesi membri. Lo ha detto lo stesso Vucic parlando con i giornalisti al termine dell'incontro, avvenuto oggi a Belgrado. Vucic ha precisato di aver "pregato Borrell" che Bruxelles prenda in considerazione diversi fattori e non percorra solo "una via tecnocratica" come finora è accaduto. Il capo dello Stato ha poi ricordato che l'Ue avrà presto uno Stato in meno al suo interno, ovvero il Regno Unito, e ha auspicato a questo proposito che la Serbia possa essere il nuovo "28mo paese membro".(Seb)