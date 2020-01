Milano: via libera a riqualificazione Palazzo San Fedele

- Da un lato quasi 300.000 euro di oneri per la riqualificazione della pavimentazione in via Carlo Cattaneo, via Silvio Pellico e piazza San Fedele, dall'altro un corrispettivo economico pari a circa 2.300.000 euro da destinare ad opere di interesse pubblico, in particolare ad interventi a favore dell'emergenza abitativa e al progetto Milomat. È quanto la società Coima SGR dovrà garantire a fronte della rinuncia da parte dell'amministrazione alla servitù di uso pubblico dell'area di proprietà privata di 553 metri quadrati denominata "Piazza" collocata al piano terra dell'edificio di piazza San Fedele 1/3 e alla servitù di pubblico transito dell'area di 137 metri quadrati denominata "Galleria Urbana Privata" che collega via Marino a via Foscolo. Quest'ultima, tuttavia, manterrà la permeabilità pedonale. La Giunta ha infatti accolto la richiesta della società, proprietaria dell'immobile e prossima alla riqualificazione e creazione di nuovi locali commerciali all'interno di Palazzo San Fedele, anche in considerazione del fatto che oggi la servitù non risulta pienamente esercitata e goduta dalla cittadinanza e pertanto non rappresenta una dotazione territoriale di particolare pregio. (segue) (com)