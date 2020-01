Pescara: Manuela Peschi nuovo delegato comunale di Forza Italia

- "Manuela Peschi è il delegato comunale di Forza Italia per Pescara. La nomina è stata ufficializzata dal coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, in accordo con il coordinatore provinciale di Pescara Lorenzo Sospiri". L'ufficialità è arrivata in una nota del partito azzurro. Pagano ha spiegato: "Sono certo che con Peschi alla guida, Forza Italia avrà modo di crescere a Pescara in adesioni, partecipazione, consensi e contenuti". Inoltre Nazario Pagano, nell'augurare un proficuo lavoro alla neo delegata comunale Peschi, l'ha esortata a promuovere da subito, in stretta collaborazione con il coordinatore provinciale Lorenzo Sospiri,la campagna di adesioni al movimento e a costituire in tempi brevi un direttivo cittadino, per un confronto franco e amichevole con gli eletti e i simpatizzanti. La fase successiva sarà la creazione di gruppi di lavoro su argomenti prestabiliti per alimentare il dibattito nella comunità pescarese. A partire da quegli argomenti particolarmente pressanti come la sicurezza, l'ordine pubblico, la riduzione della pressione fiscale e l'attenzione alle fasce più deboli e disagiate della società". (Ren)