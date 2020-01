Milano: vandalizzata panchina rossa dedicata a Lea Garofalo in piazza Prealpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sezione Anpi Codè – Montagnani Marelli comunica in una nota che: "In questi giorni la panchina rossa in piazza Prealpi dedicata a Lea Garofalo è oggetto di vandalismo. Più volte è stata staccata la targa apposta con il suo nome e sono stati rimossi i fiori che la adornano. Lea, testimone di giustizia, si ribellò alla 'ndrangheta e venne rapita e uccisa il 24 novembre 2009 dall'ex compagno e dai suoi complici come ritorsione alla sua collaborazione con i magistrati. L'omicidio avvenne in un appartamento di Piazza Prealpi e il suo corpo fu dato alle fiamme per tre giorni nelle campagne affinché non ne restasse traccia". "Abbiamo deciso, insieme al Municipio 8, di ricordare la figura di questa donna proprio nel luogo dove è più importante farlo, probabilmente davanti alla casa in cui è stata uccisa - prosegue la nota - Non basta togliere una targa per cancellare la memoria. Ogni volta che delle mani staccheranno il nome di Lea o rimuoveranno i fiori ce ne saranno altre che rimetteranno tutto a posto". (com)