Brasile: Bolsonaro firma aumento del salario minimo (3)

- Lo scorso 2 gennaio il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva firmato un decreto che fissava il valore del salario minimo per l'anno 2020 a 1039 real (circa 230 euro al mese). Il provvedimento prevedeva un aumento del 4,1 per cento rispetto al valore del 2018, pari a 998 real al mese (221 euro). Il salario minimo, come confermato dal governo, era stato adeguato alla crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (Inpc), considerato il valore dell'inflazione da parte della Banca centrale (Bc). Tuttavia l'aggiustamento era stato calcolato tenuto conto di una stima dell'inflazione di dicembre, la cui variazione effettiva è stata pubblicata solo l'11 gennaio 2019. A causa dell'aumento del prezzo della carne, il cui valore è salito del 32,4 per cento nel corso dell'anno, l'Ipca ha chiuso il 2019 al 4,31 per cento, superando l'obiettivo per l'anno stabilito dal governo al 4,25 per cento. (Brb)