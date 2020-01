Campania: Cesaro (FI), negati documenti lavori Appia, passo a vie legali

- "Prendo atto: la richiesta di accesso agli atti che ho presentato all'Eav due mesi fa per ottenere tutta la documentazione sui gravi ritardi registrati dai lavori Eav sul collettore fognario della tratta Giugliano Sant'Antimo non ha avuto alcun esito. E' un fatto gravissimo che mi costringe agli estremi rimedi". Lo ha affermato il capogruppo regionale di Forza Italia Armando Cesaro che ha aggiunto: "Un manager-politico come De Gregorio dovrebbe sapere che la mancata risposta ad una richiesta formale di accesso agli atti di un consigliere regionale costituisce una grave omissione in atti d'ufficio, ma evidentemente più che ai suoi doveri amministrativi e gestionali pensa ad imbastire comizi elettorali. Ne risponderà nelle sedi competenti". (Ren)