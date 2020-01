Coronavirus: Guerini da Washington, in contatto costante con l'Italia per rientro connazionali (2)

- All'arrivo in Italia, presso l’Entry Point dell’Aeroporto militare di Pratica di Mare, i connazionali seguiranno un protocollo definito dal ministero della Salute, per il quale il personale del terzo Stormo di Villafranca, sta predisponendo idonee strutture logistiche necessarie alle operazioni di sbarco e al controllo sanitario dei passeggeri in totale sicurezza. I nostri connazionali saranno successivamente trasferiti con mezzi della Difesa presso idonea struttura per la sorveglianza sanitaria di soli 15 giorni – a cura del ministero della Salute. Non sarà prevista la presenza di organi di stampa all’arrivo del volo a Pratica di Mare. (Com)