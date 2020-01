Medio Oriente: piano Trump, occhi puntati sulla riunione della Lega araba

- I rappresentanti dei 22 paesi della Lega araba si riuniranno domani, primo febbraio, al Cairo per esaminare il piano di pace per il Medio Oriente illustrato il 28 gennaio scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla presenza del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dei rappresentanti di Emirati Arabi Uniti, Oman e Bahrein, ma senza la leadership palestinese. Quest’ultima ha convocato la riunione d’emergenza, a cui prenderà parte il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, per chiedere alla nazione araba (la umma) di affrontare in modo unitario la proposta fatta da Washington. Nelle ore successive alla presentazione della “visione” degli Stati Uniti per risolvere il conflitto israelo-palestinese in stallo da diverso tempo, tuttavia, le reazioni dei diversi Stati arabi hanno già mostrato una frattura interna al mondo arabo. L’ennesima riunione della Lega araba dedicata al conflitto israelo-palestinese, infatti, avviene mentre in Medio Oriente sta emergendo un nuovo assetto geopolitico volto a confinare il ruolo dell’Iran e prevenire la creazione del cosiddetto corridoio sciita. (segue) (Mom)