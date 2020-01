Medio Oriente: piano Trump, occhi puntati sulla riunione della Lega araba (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la posizione di Ramallah, “i palestinesi non si possono permettere di accettare la visione di Trump perché tradirebbero la causa”, ha affermato Khalfa. Tuttavia, “i palestinesi si devono rendere conto del limite di portare il tema nei consessi internazionali” e, “inoltre il tempo gioca contro di loro”. Il rifiuto di proposte e iniziative eterodirette “è una posizione rischiosa per i palestinesi che hanno sempre rifiutato i piani, anche quelli delle amministrazioni democratiche degli Stati Uniti”. “La realtà è cambiata persino rispetto al 2000 e più tempo passa, meno possibilità ci saranno di creare uno Stato”, ha aggiunto l’esperto, sottolineando che “il piano di Trump, con un orizzonte temporale di quattro anni, si basa sulla sua rielezione”. Infine, per l’esperto, dal summit di domani probabilmente verrà fuori “un comunicato molto vago, che al massimo metterà in guardia dall’annessione della Valle del Giordano”. (Mom)