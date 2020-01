Brexit: Amendola, non un addio, ma un arrivederci

- La Brexit non è un addio, ma un arrivederci. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook ufficiale, il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola. "Da domani il Regno Unito non farà più parte dell'Ue, così hanno deciso i cittadini britannici. Questo non è un addio, è un arrivederci", ha scritto. "Italia e Regno Unito sono e saranno amici. Siamo legati da storia, cultura, interessi comuni", ha aggiunto. Ai cittadini britannici in Italia e a quelli italiani nel Regno Unito, Amendola invia "messaggi rassicuranti" in quanto "con il governo britannico stiamo lavorando alacremente perché tutto sia gestito al meglio" e per questo "siamo fiduciosi". In questo momento, "come europei, però, abbiamo una missione più importante: lavorare per un'Europa ancora più forte e più stabile. Perché questa è la nostra comunità di destino, ha concluso il ministro aggiungendo i versi della poetessa polacca premio Nobel per la letteratura, Wislawa Szymborska: "In tal caso, addio. / O per essere più esatti.../ Lo so, lo so. Arrivederci". (Beb)