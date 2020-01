Grecia: acquisto del 30 per cento dell’aeroporto di Atene, i nove soggetti interessati (2)

- Il governo greco ha deciso nei giorni scorsi di intraprendere "azioni immediate" per la vendita del 30 per cento della quota nell'aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos di proprietà del Fondo ellenico per gli asset di sviluppo (Hrdaf). "E' nostra posizione ideologica e politica, come abbiamo costantemente sottolineato, vedere le privatizzazioni come uno strumento per lo sviluppo dell'economia", ha dichiarato il ministro delle Finanze Christos Staikouras. Fonti del ministero delle Finanze indicano che sono state date istruzioni a Hrdaf per continuare immediatamente il processo di richiesta delle offerte per la quota nell'aeroporto, avviato lo scorso 28 giugno. La scadenza per questo processo dovrebbe finire a settembre ma potrebbe ottenere una proroga di 30 giorni per ovviare ad alcuni rallentamenti subiti nei mesi scorsi. (Gra)