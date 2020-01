Tunisia: premier designato Fakhfekh annuncia il suo programma in sette punti

- Il primo ministro designato della Tunisia, Elyès Fakhfekh, ha annunciato oggi in conferenza stampa il programma del suo nuovo governo. Il piano d’azione, frutto di negoziati con i partiti politici, poggia su sette punti a medio termine: digitalizzazione della Pubblica amministrazione; riforma del settore dell'istruzione; riforma del settore sanitario attraverso un nuovo piano strategico; riforma dell'agricoltura; un piano che consentirà alla Tunisia parteciperà alla rivoluzione industriale 4.0; creazione di un nuovo chiaro piano di investimenti; apertura al mercato africano. “Dobbiamo unire le forze e fermare la disgregazione. Serve un approccio serio per stabilire un cambiamento a lungo termine", ha affermato Fakhfakh. Il premier incaricato ha insito sul fatto che "alcuni temi non possono aspettare e necessitano di misure urgenti come il ripristino della sicurezza, la lotta all'alto costo della vita, il rilancio dell'economia, la lotta alla corruzione e l'istituzione del buon governo, la risoluzione della crisi del bacino minerario e l’arricchimento delle casse statali per il 2020”. (Tut)