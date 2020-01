Paraguay-Brasile: accordo commerciale su settore automobilistico, firma prevista l'11 febbraio (2)

- Le industrie brasiliane sono i principali acquirenti dei ricambi prodotti in Paraguay, che rappresentano quasi il 50 per cento delle esportazioni complessive al paese vicino. In termini numerici le vendite di questo settore generano 300 milioni di dollari sul totale di 615 milioni di dollari di esportazioni verso il Brasile. Le autorità di Assunzione hanno quindi ricordato che nel 1991, quando venne firmato il trattato di Assunzione per la creazione del Mercosur, il settore automobilistico era rimasto fuori dall'accordo e soggetto a futuri negoziati, così come anche quello dello zucchero. "Si tratta di un accordo ampio che permetterà alle industrie paraguaiane che fabbricano ricambi per il Brasile di continuare a produrre", aveva dichiarato il ministro degli Esteri del Paraguay, Rivas Palacios, lo scorso dicembre. (Abu)