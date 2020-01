Coronavirus: Salvini, governo incompetente, più controlli su chi entra in Italia

- Sulla gestione del coronavirus "il governo si è rivelato incompetente e servono controlli su chiunque arrivi in Italia con qualsiasi mezzo di locomozione" e "qualcuno non ha fatto quello che avrebbe dovuto". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini aprendo la conferenza stampa a Milano al termine del consiglio federale della Lega. "Stando ai dati - ha proseguito Salvini - l'epidemia si è diffusa in tutti i continenti, io chiedo un rigoroso controllo dello stato di salute di chiunque arriva in Italia con qualsiasi mezzo di locomozione: via aria, via mare, via terra". (segue) (Rem)