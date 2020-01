Coronavirus: Salvini, governo incompetente, più controlli su chi entra in Italia (2)

- A chi gli ha chiesto se faranno una mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, Salvini ha spiegato che "non ne faccio una questione personale, qui c'è qualcuno che ha perso tempo e non ha fatto quel che doveva. Hanno aspettato ieri alle 22.30 a bloccare i voli, ci hanno dato degli sciacalli solo perché chiedevamo più attenzione, non è la Lega che faceva speculazione, ma la situazione è molto pericolosa e il governo si è dimostrato incompetente". (Rem)