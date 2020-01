Senegal-Italia: viceministro Del Re a “Nova”, creare partenariato “paritario” per strategie sostenibili

- Il rilancio di un partenariato “alla pari” con paesi come il Senegal è un approccio “vincente” perché consente di creare strategie per il futuro che siano “sostenibili e a lungo termine”, uscendo dal criterio dell’emergenza e dando risposte nel tempo con un criterio di sostenibilità. È quanto dichiarato ad “Agenzia Nova” dalla viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, a margine della sua visita a Dakar iniziata ieri e che si concluderà domani. Una visita che la viceministro ha definito “importante”, riguardando un paese “significativo” con cui l’Italia vanta stretti legami da molto tempo, ospitando una diaspora consolidata composta da circa 110 mila senegalesi e portando avanti una serie di progetti di cooperazione, alcuni dei quali vanno avanti da decenni. “Ieri ho avuto un incontro con le Ong, alcune delle quali operano in Senegal da decenni”, ha osservato Del Re, sottolineando poi il “forte rapporto” tra gli enti locali e le autorità di Dakar, come nel caso dell’Emilia Romagna e del Piemonte che vantano una tradizione di scambio “molto profonda”. (segue) (Mam)