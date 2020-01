Senegal-Italia: viceministro Del Re a “Nova”, creare partenariato “paritario” per strategie sostenibili (3)

- Sempre in ambito culturale, la viceministro ha tenuto a sottolineare l’accordo firmato fra il Museo etnografico Pigorini di Roma ed il Museo delle civiltà nere di Dakar, di recente apertura. “Si tratta di una mia iniziativa. Quando seppi di questa apertura, che trovai straordinaria, pensai immediatamente di coinvolgere un nostro museo, in particolare il Museo etnografico delle civiltà di Roma, e sono riuscita a trasformare questo sogno di collaborazione in realtà. L’accordo prevede soprattutto il trasferimento di conoscenze per la digitalizzazione della cultura immateriale”, ha aggiunto. Quanto al suo incontro con il presidente Macky Sall, è stato “profondo e a tutto campo” su tutti i temi affrontati: sicurezza, sviluppo, Sahel, crisi libica. “Nel 2014 il presidente Sall ha lanciato il piano Plan Senegal Emergent (Pse) con l’obiettivo di far raggiungere al paese lo status di economia emergente entro il 2035. Noi come Italia, essendo molto amati e amando molto i senegalesi, possiamo contribuire allo sviluppo di questo piano portando delle innovazioni come normalmente siamo capaci di fare”, ha proseguito Del Re. Sul tema migratorio, ha osservato infine la viceministro, l’Italia va fiera dei suoi progetti portati avanti in Senegal. Uno di questi è il Programma di contrasto alla migrazione irregolare attraverso il sostegno al settore privato (Plasepri II). L’obiettivo del programma, ha tenuto a precisare Del Re, è quello di “contrastare l’immigrazione irregolare attraverso lo sviluppo, facendo in modo che le società si sviluppino e abbiano delle risorse al loro interno in modo da avere la possibilità di vivere in contesti più sicuri e sostenibili”. (Mam)