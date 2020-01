Italia-Polonia: il 4 febbraio conferenza stampa presentazione versione in lingua polacca della guida “Avviso alla Vittime di reati - mai più sole”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 febbraio 2020, alle ore 11.00, presso l’ambasciata di Polonia in Roma sarà presentata la versione in lingua polacca della guida “Avviso alla Vittime di reati - mai più sole”, frutto della collaborazione dell’ambasciata polacca con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. La guida, predisposta dalla Procura di Tivoli, in linguaggio “comprensibile” e in veste grafica di immediato impatto, con la collaborazione della Ong Differenza Donna, e il contributo della Regione Lazio e della ASL Roma 5, è ora disponibile anche in lingua polacca grazie all’impegno dell’ambasciata polacca, come rende noto un comunicato stampa. La guida è stata menzionata, come buona prassi da replicare, nel rapporto del 13 gennaio 2020 del Grevio, gruppo di esperti internazionali che verifica il rispetto da parte degli Stati della Convenzione di Istanbul. Alla Conferenza di presentazione parteciperanno l'ambasciatore Anna Maria Anders, il procuratore generale Federico De Siervo, l'assessore alle Pari opportunità della Regione Lazio Giovanna Pugliese, il procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,Francesco Menditto e rappresentati di centri antiviolenza, avvocati, magistrati, rappresentati delle sedi diplomatiche Ue.(Com)