Autonomia: Salvini, da governo ennesima presa in giro

- "Sull'Autonomia ho sentito sia Zaia sia Fontana che avevano avuto ampie rassicurazioni che entro la fine di questo mese il consiglio dei Ministri avrebbe approvato la legge sull'Autonomia. Non voglio fare lo sciacallo, oggi è l'ultimo giorno del mese di gennaio. A meno che Conte non abbia inventato il 32 di gennaio, non si ha notizia di alcun passo in avanti, quindi temiamo l'ennesima presa in giro, mi sembra evidente". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa al termine del consiglio federale della Lega alla sede milanese di via Bellerio.(Rem)