Comunali: Salvini, stiamo ragionando su candidati Milano e Roma

- "Stiamo già ragionando sia sui candidati sia sul progetto e sulla squadra, sia a Milano, sia a Roma". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa al termine del consiglio federale della Lega nella sede di via Bellerio a Milano. "Ho già fatto incontri diversi e riservati - ha proseguito Salvini - con diverse rappresentanze della società, sia a Milano sia a Roma, per muoverci per tempo, per farci trovare pronti per Milano e Roma 2021".(Rem)