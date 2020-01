Smog: Legambiente Lombardia, gennaio 2020 peggiore degli ultimi 10 anni, 27 giorni di sforamento

- A Milano nel mese di gennaio il conto dei giorni di superamento dei limiti di legge per le concentrazioni di polveri sottili taglia il traguardo negativo dei 27, praticamente per quasi tutto il mese si è respirata un'aria malsana, con livelli di polveri sottili che hanno toccato anche valori doppi rispetto a quelli che la normativa europea considera tollerabili per la salute umana. Lo rende noto Legambiente Lombardia. Se negli anni il livello delle concentrazioni atmosferiche degli inquinanti ha teso a ridursi, grazie ai miglioramenti di motori, impianti termici e industriali, la situazione continua invece ad andare malissimo quando occorre fronteggiare condizioni meteo-climatiche critiche, in cui gli inquinanti si accumulano a causa dell'assenza di ricircolo dell'aria e di precipitazioni. "In tempo di cambiamento climatico servono politiche drastiche per ridurre l'inquinamento atmosferico – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - Non è più possibile sedersi ad aspettare 'un alito di vento' per risolvere la situazione. In questo contesto le misure regionali di emergenza fin qui programmate si stanno rivelando sistematicamente inefficaci e le iniziative prese dalle singole città, da sole, non sono in grado di incidere sulle condizioni di inquinamento in modo decisivo. (segue) (Com)