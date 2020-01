Suppletive: Napolitano (M5s), chi vuol cambiare non vota Ruotolo uomo di De Magistris

- "Questa è una sfida importante, il seggio era del Movimento Cinque Stelle e noi cercheremo di riconfermarlo alle prossime suppletive". Queste le parole del candidato del Movimento Cinque Stelle, Luigi Napolitano, alle elezioni suppletive per il collegio Uninominale Campania-07 per il Senato, durante la presentazione della sua candidatura, avvenuta questa mattina alla Birreria Re Carlo di Larghetto Sant'Antonio Abate. Napolitano ha spiegato: "La città di Napoli oggi è in una situazione veramente disastrosa i quartieri della periferia sono stati lasciati nel degrado più totale, il nostro compito è quello di risolvere i problemi della città e soprattutto dare finalmente una risposta ai cittadini che abitano nei quartieri della periferia che sono rimasti nel degrado. Già dai primi incontri con i cittadini sento forte la speranza in quel cambiamento per il quale abbiamo sempre operato". Quindi ha aggiunto: "Il 23 febbraio si vota per eleggere il senatore della Napoli che vuole cambiare, il Movimento cinque stelle è l'unica scelta coerente, oggi. Sandro Ruotolo è una persona degna di stima, ma rappresenta pienamente l'amministrazione de Magistris". (Ren)