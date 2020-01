Imprese: al via scioperi a Varese e Ancona contro la chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli (2)

- "Whirlpool con la chiusura dello stabilimento di Napoli - spiega Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil - si sta di fatto disimpegnando dall'Italia per andare a produrre altrove. A marzo scadono gli ammortizzatori sociali, attualmente utilizzati in tutti gli stabilimenti del gruppo, e l'azienda in assenza del raggiungimento dei volumi produttivi previsti nell'accordo quadro sarà costretta a chiederne altri. La Fiom annuncia nelle prossime settimane una manifestazione nazionale sulla vertenza Whirlpool di Napoli considerandola "emblematica di un problema più generale che riguarda il sistema industriale di tutto il Paese. Le multinazionali non possono prendere i nostri marchi e poi stracciare gli accordi siglati con il governo e le organizzazioni sindacali, consegnandoci alla desertificazione industriale". "Abbiamo chiesto al governo - ha affermato il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera dopo l’incontro interrotto al Mise e le tensioni con la delegazione degli operai napoletani - di prendere una posizione che eviti la cessazione della produzione di lavatrici a Napoli, perché non è accettabile che un altro asset industriale del Mezzogiorno venga dismesso, soprattutto dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato La Morgia secondo le quali Whirlpool è in crescita in Europa e sta recuperando quote di mercato mentre anche tutti i siti italiani sono in graduale aumento dei volumi di produzione". (Rin)