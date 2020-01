India: stupro di gruppo di Delhi, sospeso mandato di esecuzione della condanna a morte

- Il Tribunale distrettuale di Patiala, uno dei sei di Nuova Delhi, ha sospeso il mandato di esecuzione della sentenza di condanna a morte per i quattro uomini giudicati colpevoli dello stupro di gruppo e dell’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto nella capitale nel dicembre del 2012. Il giudice Dharmender Rana ha stabilito che “l’ordine di esecuzione è sospeso fino a ulteriori ordini” e ha spiegato che “seguire le procedure stabilite dalla legge è il segno distintivo di ogni società civile” e che “non si può discriminare nessun condannato, compresi quelli nel braccio della morte, nel perseguimento dei rimedi legali”. È la seconda volta che l’esecuzione viene rinviata. Il 7 gennaio la Corte d’assise aveva fissato la data dell’impiccagione al 22 gennaio. Dopo una serie di ricorsi, il 17 gennaio la stessa Corte aveva fissato una nuova data, al primo febbraio. La madre della vittima, Asha Devi, ha dichiarato che continuerà la sua battaglia finché la sentenza non verrà eseguita. (segue) (Inn)