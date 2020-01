Uruguay: Talvi e Rios ritirano candidatura su Montevideo ed evitano frattura coalizione Lacalle Pou

- Ernesto Talvi, leader del partito uruguaiano Partido Colorado, e l'ex comandante in capo delle forze armate Guido Manini Rios, leader di Cabildo Abierto, hanno concordato di non presentarsi come candidati alle elezioni per il sindaco di Montevideo e hanno annunciato che cercheranno di arrivare ad una proposta congiunta alternativa. La decisione mette fine a una diatriba interna che rischiava di generare una frattura tra due dei principali esponenti della coalizione "multicolore" che appoggia il governo entrante del presidente eletto Luis Lacalle Pou prima ancora del suo insediamento il primo marzo. In una conferenza stampa successiva alla riunione tenuta ieri tra i due, Talvi ha affermato che il Partido Colorado "attenderà la presentazione di nuove proposte per pronunciarsi a riguardo". (segue) (Abu)