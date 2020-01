Giordania: Borrell in visita domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, andrà domenica in Giordania. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che si tratta della prima visita di Borrell in Medio Oriente nella sua veste di Alto rappresentante e che la Giordania è la prima destinazione nella regione per il ruolo che svolge in una serie di questioni. Allo stesso tempo, la Giordania è un partner importante e stretto dell'Unione europea a livello bilaterale, regionale e internazionale. I colloqui di Josep Borrell ad Amman si concentreranno sulle relazioni bilaterali tra l'Ue e la Giordania in seguito alla visita del re alle istituzioni europee all'inizio di gennaio. I colloqui offriranno anche l'opportunità di discutere della situazione nella regione alla luce dei recenti eventi e sviluppi. (Beb)