Brexit: premier polacco Morawiecki, il Regno Unito resta un nostro partner chiave

- Il Regno Unito è e resterà per la Polonia un partner chiave. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista al portale economico "money.pl". Il premier ha detto che l'esecutivo farà di tutto per conservare e sviluppare i forti legami tra i due paesi ed ha assicurato sulle buone condizioni dell'economia polacca, esortando i concittadini residenti nel Regno Unito a tornare in madrepatria. "Ci soddisfano i dati che dicono che diminuiscono i polacchi emigrati all'estero", ha dichiarato. Il capo del governo si augura che la Brexit si svolga in modo sicuro e ordinato, sulla base di un accordo per l'uscita che garantisca un passaggio tranquillo a un nuovo capitolo nelle relazioni tra Londra e Brxelles. Dal punto di vista di Varsavia sono stati assicurati appieno i diritti dei cittadini europei oltremanica. "Grazie al periodo transitorio i cittadini, le imprese, i consumatori, gli investitori, gli studenti di entrambe le parti non avvertiranno cambiamenti", ha spiegato Morawiecki.(Vap)