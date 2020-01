Albania: presidente Europarlamento Sassoli in visita nel paese lunedì e martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la sua visita in Macedonia del Nord all'inizio di novembre, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sarà in Albania il 3 e 4 febbraio, lunedì e martedì prossimi. Lo ha reso noto il Parlamento europeo. "Vado in Albania per dare coraggio e speranza sul cammino da intraprendere dopo i mesi difficili che il paese ha attraversato", ha dichiarato in vista del viaggio. "Innanzitutto, vorrei ribadire la mia solidarietà all'Albania e alla sua gente a seguito del devastante terremoto di fine novembre. Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno perso i propri cari. Sebbene il denaro non possa alleviare la sofferenza, è necessario per ricostruire case o infrastrutture. Conto sulla generosità dei partecipanti alla conferenza internazionale dei donatori organizzata dall'Ue e che si terrà a Bruxelles il 17 febbraio", ha aggiunto. (segue) (Beb)