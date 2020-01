Albania: presidente Europarlamento Sassoli in visita nel paese lunedì e martedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In secondo luogo, desidero riaffermare il forte sostegno del Parlamento europeo per il processo di apertura dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord", ha proseguito. Entrambi i paesi hanno fatto enormi progressi, in linea con le nostre aspettative. L'inizio dei negoziati potrebbe fungere da motore per le riforme necessarie per l'avvio del processo di adesione all'Ue. Inoltre, faremo del nostro meglio per convincere gli Stati membri che durante l'ultima riunione del Consiglio, hanno mostrato ancora riserve sotto questo punto di vista", ha continuato. Nel frattempo, secondo Sassoli, "la delusione per la non decisione del Consiglio, dovrebbe tradursi in energia e in iniziative lungimiranti". (segue) (Beb)