Albania: presidente Europarlamento Sassoli in visita nel paese lunedì e martedì (3)

- Per questo motivo, Sassoli ha aggiunto di voler incoraggiare "l'Albania a concentrarsi sull'obiettivo generale e utilizzare questo tempo per affrontare quelle che sono le preoccupazioni che sono state sollevate, in particolare il rispetto dello stato di diritto e la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. Queste riforme servono per il benessere del paese e delle generazioni future. Anche se a volte la strada è tortuosa, ogni passo ci porta sempre più vicini a quello che sarà un futuro comune in un'ottica europea, che arricchirà sia l'Albania che l'Ue", ha concluso. (segue) (Beb)