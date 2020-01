Olimpiadi 2026: Malagò, commissario? Conoscendo il Paese forse è meglio

- A chi gli chiede se per l’agenzia che funge da stazione appaltante per le opere delle Olimpiadi serva un commissario, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha affermato: “Ci sono diverse scuole di pensiero, tra cui quelle di Luca Zaia che è molto esplicito che sarebbe meglio averlo. Non ritengo personalmente che sia obbligatorio, probabilmente conoscendo il paese forse è meglio”. Lo ha dichiarato a margine del “Comitato d’indirizzo della candidatura” delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che si è svolto oggi a Palazzo Pirelli a Milano. (Rem)