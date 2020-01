Stati Uniti-Nigeria: ministro Esteri nigeriano Onyeama a Washington il 3 e 4 febbraio per Commissione bilaterale

- Una delegazione nigeriana guidata dal ministro degli esteri nigeriano Geoffrey Onyeama sarà in visita a Washington il 3 e il 4 febbraio prossimi per partecipare alla riunione della Commissione bilaterale Stati Uniti-Nigeria. Il tema al centro dell’edizione di quest'anno, riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota, è “Innovation and Ingenuity”, che riflette lo spirito imprenditoriale, inventivo e laborioso condiviso dal popolo nigeriano e da quello statunitense. Istituita dieci anni fa, la Commissione bilaterale Usa-Nigeria è una piattaforma permanente che punta ad espandere la cooperazione e a promuovere gli obiettivi condivisi dai due paesi. Al centro dei colloqui ci saranno in particolare i settori del commercio e degli investimenti, dello sviluppo, del buon governo e della cooperazione in materia di sicurezza. (Was)