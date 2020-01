Governo: Bernini (FI), verifica farsa, Conte fa un passo avanti e due indietro

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "come volevasi dimostrare, la verifica di governo ha confermato l’inerzia del governo, e la conseguente incapacità non tanto di risolvere, ma neppure di cominciare ad affrontare i problemi del Paese. Di prescrizione non si è parlato, e sono stati rinviati anche tutti gli altri temi spinosi, dal reddito di cittadinanza ai decreti Sicurezza, dal Jobs act alle concessioni autostradali. Al di là dei proclami - conclude la parlamentare - Conte fa un passo avanti e due indietro: il suo è il governo del gambero". (Com)