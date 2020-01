Olimpiadi 2026: Sala, commissario? Vedremo, la questione è fare le cose in fretta

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto a chi gli ha chiesto se per l’agenzia che funge da stazione appaltante per le opere delle Olimpiadi serva un commissario: “Vedremo, il tema è di trovare una formula che permetta di sveltire non certo di andare su procedure speciali, non fare gare o a fare gare in modo particolare. È anche un po' prematuro, di questo oggi non si è parlato, la questione è sempre quella di fare le cose il più in fretta possibile nel rispetto delle leggi”. Lo ha dichiarato a margine del “Comitato d’indirizzo della candidatura” delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che si è svolto oggi a Palazzo Pirelli a Milano. (Rem)