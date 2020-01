Olimpiadi 2026: Spadafora, con norma in legge consentiamo a credito sportivo ruolo importante

- Il ministro delle politiche giovanili e sport Vincenzo Spadafora, a margine del punto stampa del “Comitato d’indirizzo della candidatura” delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che si è svolto oggi a Palazzo Pirelli a Milano ha dichiarato che nella legge olimpica: “Abbiamo inserito una norma che consente all’Istituto del Credito sportivo di avere un ruolo importante in queste Olimpiadi e soprattutto abbiamo un po’ rivisto la governance che risale a molto tempo fa, ma non è un tema dirimente. Se non lo faremo in questa occasione - ha chiarito il ministro - lo faremo in un momento successivo, adesso è importante concentrarsi sulle norme fondamentali affinché Milano-Cortina 2026 parta, parta bene, nel rispetto di valori importanti”. (Rem)