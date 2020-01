Riforme: Dadone, Senato prepara passo indietro su taglio vitalizi? Noi non ci arrenderemo mai

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone afferma su Facebook: "'sobrietà' è sempre stata la parola d'ordine per noi del Movimento cinque stelle. Siamo entrati in politica con l'idea che servisse una classe di rappresentanti dei cittadini realmente a loro vicina. Portavoce capaci di gestire il denaro pubblico con oculatezza simile a quella che, nel quotidiano, il buon padre di famiglia adotta per amministrare il proprio. E non come fossero soldi del 'Monopoli'. Restituire le eccedenze dei nostri stipendi e cancellare l'ingiustizia sociale dei vitalizi degli ex politici: sembrava un sogno, ma ci siamo riusciti. Siamo riusciti in entrambi i risultati, eppure il sistema sta reagendo per tutelarsi e proteggersi. E' l’assalto al privilegio perduto. Ora - prosegue l'esponente del governo - chiedo a tutti quelli che fecero ironia sui nostri scontrini e le rendicontazioni. Chiedo a loro: cosa pensate del passo indietro che il Senato si prepara a fare sul taglio ai vitalizi? Credevate di poter mettere in soffitta certi temi e di poter dare per acquisiti i risultati di certe battaglie. Non è così, loro non hanno dimenticato, quelli con interessi opposti agli 'odiosi grillini' che invece non trattengono lo stipendio. Quelli che trovano giusto intascare migliaia e migliaia di euro ogni mese - conclude Dadone - mentre l'Italia fatica ogni giorno. Loro non si arrenderanno mai, ma noi neppure". (Rin)