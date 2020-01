Speciale difesa: Lupo (Leonardo Poland), interessati a programma modernizzazione forze armate polacche

- Leonardo ha una grande esperienza di cooperazione in Polonia. Lo ha affermato Marco Lupo, presidente di Leonardo Poland, intervenendo al seminario “Settore aerospaziale in Polonia: opportunità di investimenti e cooperazione” che si è tenuto ieri a Roma. “Intendiamo fare molto di più, perché in questo periodo c’è una grande opportunità rappresentata dal programma di modernizzazione delle forze armate polacche”, ha detto Lupo. Si tratta di un programma da 500 miliardi di zloty, “più di 100 miliardi di euro, destinati agli investimenti nel settore della difesa in 15 anni”, ha aggiunto. Tale iniziativa del governo di Varsavia costituisce una opportunità notevole per la Polonia e per sviluppare programmi di cooperazione, ha rilevato Lupo, ponendo l’attenzione sul ritorno degli investimenti per l’industria polacca. “Noi come Leonardo auspichiamo che le nostre proposte di cooperazione possano essere ben accolte dal governo polacco”, ha proseguito Lupo, ricordando in particolare l’elicottero da combattimento AW249, che potrebbe avere un ritorno industriale notevole, con una partnership con l’azienda locale Pgz e la possibilità di aprire una linea di produzione in Polonia. Lupo ha evidenziato come prosegua anche il dialogo con le autorità di Varsavia per una cooperazione nel programma dell’Eurofighter, che ovviamente darebbe ulteriore slancio ai rapporti industriali e di partnership strategica fra i due paesi. (Frm)