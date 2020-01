Speciale difesa: presidente Caputova, l'esercito slovacco è apprezzato all'estero

- Raggiungere l'obiettivo di spesa del 2 per cento del Pil in difesa entro il 2024 e migliorare la trasparenza dei progetti per la modernizzazione sono le maggiori sfide per le forze armate slovacche. Lo ha dichiarato la presidente slovacca, Zuzana Caputova, dopo un incontro con i vertici dell'esercito, presieduto dal capo di Stato maggiore Daniel Zmeko. L'agenzia di stampa "Tasr" riporta che Caputova ha ribadito l'alta stima di cui gode l'esercito slovacco all'estero e la fiducia della gente nei suoi confronti. Il capo dello Stato ha valutato positivamente gli investimenti militari in corso, l'arresto del calo di arruolamenti, il rinnovo delle dotazioni e il lavoro dei soldati slovacchi all'estero. "Il denaro non deve andare solamente agli acquisti e alle attività correnti; deve anche essere investito in infrastrutture e nell'addestramento dei militari", ha detto Caputova. Zmeko ha confermato che l'obiettivo di migliorare la prontezza operativa dell'esercito è stato raggiunto lo scorso anno. Tuttavia ammette che si può fare di meglio. "Ci aspettiamo di ottenere un livello adeguato se le risorse finanziarie arriveranno alle forze armate come programmato, ovvero in 3-5 anni", ha spiegato. (Vap)