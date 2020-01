Speciale difesa: ministro greco Panagiotopoulos, accordo con Usa serve interessi comuni

- L'emendamento all'accordo sulla cooperazione reciproca nel settore della difesa tra Grecia e Stati Uniti serve a difendere diversi interessi comuni. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Nikos Panagiotopoulos, in vista del voto del parlamento di Atene sul documento. Secondo il quotidiano "Kathimerini", Panagiotopoulos ha evidenziato il ruolo strategico della Grecia nel Mediterraneo orientale e ha aggiunto che Washington considera Atene come "uno Stato in prima linea" e un alleato e partner affidabile e stabile". "La Grecia è un pilastro di stabilità", ha affermato. (Gra)