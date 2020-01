Speciale difesa: aerospazio, a Roma seminario su cooperazione fra Italia e Polonia, grande potenziale anche in prospettiva europea

- Italia e Polonia possono dare vita a una cooperazione proficua nel settore dell’aerospazio, sia sul piano bilaterale che nel contesto europeo. Questo il messaggio emerso ieri dal seminario “Settore aerospaziale in Polonia: opportunità di investimenti e cooperazione”, tenutosi nella sede dell’Istituto polacco di Roma ed è organizzato dall’ambasciata di Polonia in collaborazione con la Bosetti Global Consulting. A partecipare all’evento sono stati rappresentanti istituzionali dei due paesi, ma anche e soprattutto attori delle compagnie attive nel settore dell’aerospazio, spesso con una presenza sia in Italia che in Polonia, come è il caso di Leonardo e Thales Alenia Space. Ad introdurre i lavori è stata Anna Maria Anders, ambasciatore polacco a Roma, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione aerospaziale a livello bilaterale, “di fronte alle sfide del mondo contemporaneo”. Di fronte all’incessante sviluppo tecnologico e alla concorrenza sulla scena globale”, nessun paese europeo può permettersi l’isolamento”, ha affermato Anders. Per questo motivo, secondo l’ambasciatore, “è necessaria una sinergia derivante dalla cooperazione fra partner dinamici”. Fra Italia e Polonia esiste ormai una proficua collaborazione, ormai strategica, e Varsavia auspica di poter sfruttare totalmente il potenziale economi di entrambi i paesi. Per Anders esiste “un potenziale enorme”, non solo per le grandi multinazionali ma anche per le piccole e medie imprese, sia italiane che polacche. A seguire, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro ha messo in evidenza l’importanza dei legami industriali con la Polonia: il paese rappresenta già ora “un punto di riferimento per l’Italia nella cooperazione con l’Europa orientale”. L’Italia è il secondo partner commerciale della Polonia; sono presenti nel paese già 3.500 imprese italiane, fra le quali spicca Leonardo, ha proseguito Fraccaro. I rapporti industriali fra Italia e Polonia sono molto complementari: per poter continuare a investire nell’aerospazio, ha aggiunto il sottosegretario, è necessario spiegare quali vantaggi si possano creare per il benessere quotidiano dei cittadini. La Polonia ha lo stesso obiettivo, e questo rende la cooperazione fra i due paesi sempre più promettente. Ma anche l’Europa gioca un ruolo fondamentale in questa dinamica: a livello europeo sta maturando infatti una consapevolezza sempre maggiore dell’importanza del settore aerospaziale, secondo Fraccaro. Il settore dell’aerospazio “permette di lavorare a 360 gradi, in un ambito delicato, strategico ma entusiasmante”, dove si sviluppa una cooperazione con i partner europei di grande utilità, anche sul piano politico. “Sta maturando a livello europeo una consapevolezza dell’importanza di questo settore”, ha sottolineato il sottosegretario, ricordando le nuove sfide che andranno affrontate nel contesto dell’Ue di fronte a una competizione globale estremamente difficile. In Europa oggi ci sono “troppe posizioni di rendita, troppe preclusioni” e competizione fra i paesi, ha proseguito. L’Italia ha una posizione molto chiara, secondo il sottosegretario: il nostro paese “ha investito molto, ha una propria linea strategica in materia di spazio, e non è disponibile a fare passi indietro ma solo in avanti”, collaborando con chiunque abbia gli stessi obiettivi. Robert Krzysztof Nowicki, sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo polacco, ha fatto eco a Fraccaro, spiegando che tutti in Europa condividono una visione strategica del settore aerospaziale. L’Europa deve avvalersi di un vantaggio tecnologico nella competizione internazionale, secondo Nowicki. Per questo motivo, è necessario muoversi "senza perdere tempo, vista la dinamica della globalizzazione e l’importanza che riveste per tutti i paesi europei". L’idea del governo polacco non è solo quella di avere uno scambio di idee con i partner, ma anche di raggiungere risultati concreti. La cooperazione fra Polonia e Italia deve dare progressi tangibili, ha proseguito il sottosegretario, auspicando che questa dinamica apra una nuova prospettiva in materia. "Il nostro paese ha aziende giovani, ma la cooperazione bilaterale sta già dando dei frutti, con una crescita delle imprese polacche a livello europeo", ha concluso Nowicki. Il capo ufficio Industria della difesa e dell’aerospazio presso il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Andrea Mazzella, ha ricordato come la cooperazione fra Italia e Polonia testimonia la volontà di competere a livello internazionale “e governare un processo che tocca la vita dei cittadini”. Questo comporta un coinvolgimento e una guida, un accompagnamento industriale “che è la priorità a cui dobbiamo guardare”. In questo contesto, il rappresentante del ministero degli Esteri ha menzionato il lavoro svolto dai due ambasciatori Aldo Amati a Varsavia e Anna Maria Anders a Roma, che hanno saputo “interpretare” la vicinanza fra Italia e Polonia nel settore. Secondo Mazzella è però necessario capire come muoversi per fare passi avanti in questa cooperazione. “Le istituzioni sono pronte a dare tutto il loro supporto”, ha proseguito. “Vogliamo dare un indirizzo alle politiche in materia aerospaziale portate avanti dall’Europa. In questo senso, l’alleanza con la Polonia può fare davvero la differenza”, ha aggiunto Mazzella. Senza investimenti, però, la prospettiva è quella di divenire “terra di conquista” per i paesi che stanno invece dedicando finanziamenti e attenzione al settore aerospaziale, ha proseguito Mazzella, auspicando che i governi europei possano riunirsi attorno a progetti e visioni comuni. (Res)