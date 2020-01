Speciale difesa: Italia-Gibuti, Di Maio riceve alla Farnesina ministro Bourhan, focus su cooperazione bilaterale

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto ieri un incontro alla Farnesina con il ministro della Difesa di Gibuti, Hassan Omar Mohamed Bourhan. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri. Durante il colloquio, Di Maio ha espresso solidarietà per l’epidemia di Chikungunya e per le forti inondazioni che hanno colpito Gibuti nelle scorse settimane, ricordando come l’Italia abbia tempestivamente prestato aiuto con l’invio di un volo umanitario a sostegno delle operazioni di protezione civile nel paese. “L’Italia considera Gibuti un elemento di stabilità ed un partner importante nel Corno d’Africa, una regione dove sono in corso mutamenti storici che il nostro paese segue con la massima attenzione”, ha ricordato il ministro, aggiungendo che l’Italia ritiene “fondamentale che un partner strategico come Gibuti possa essere protagonista di tale dinamica”. Il titolare della Farnesina ha infine espresso soddisfazione per come il dialogo tra Italia e Gibuti si sia approfondito negli ultimi anni, a partire dalla collaborazione nel settore della difesa ma anche grazie all’intensificarsi delle relazioni economico-commerciali e a numerose iniziative di cooperazione. (Com)