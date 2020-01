Coronavirus: Commissione Ue stanzia 10 milioni di euro per la ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato che stanzierà 10 milioni di euro dal suo programma di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020, per sostenere la ricerca sulla nuova malattia di Coronavirus. Ha lanciato una richiesta di emergenza per manifestare interesse per progetti di ricerca che miglioreranno la comprensione della nuova epidemia di coronavirus e contribuiranno a una gestione clinica più efficiente dei pazienti infetti dal virus, oltre a migliorare la preparazione e la risposta della salute pubblica. "Stiamo lavorando per mitigare le conseguenze di una potenziale maggiore diffusione dell'epidemia di Coronavirus nell'Ue. Grazie ai finanziamenti per la ricerca di emergenza di Orizzonte 2020, sapremo di più sulla malattia. Sono orgogliosa che, dopo i progressi compiuti negli ultimi anni, i nostri centri di supercomputer siano pronti ad aiutare i ricercatori nel loro lavoro a sviluppare nuovi trattamenti e vaccini. Saremo in grado di proteggere meglio il pubblico e di occuparci di più in modo efficace con i focolai attuali e futuri", ha dichiarato il commissario europeo per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel. (segue) (Beb)